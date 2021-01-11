11 января 2021

Жительница горящего дома в Екатеринбурге просила помощи в Twitter

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, дым, пожар, пожарные
Женщина с ребенком не могли выбраться из дома во время пожара Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Женщина, застрявшая в горящем доме в Екатеринбурге, просила помощи в соцсетях. О том, что с ней происходило она писала в Twitter.

«Помогите. Горим. Я с ребенком взаперти», — писала женщина. Также она назвала адрес дома и просила вызвать спасателей. По ее словам, пожар начался в квартире ниже и девушка задыхалась. Также она опубликовала две фотографии на которых видно ее лицо и сильное задымление.

В Екатеринбурге в ночь на 12 января в девятиэтажном жилом доме по адресу улица Рассветная, 7 произошел пожар. По последним данным, жертвами стали восемь человек. Всего из здания были эвакуированы 90 человек.

Узнать о состоянии женщины и других пострадавших на момент публикации не удалось. В СУ СК РФ по Свердловской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Девушка сообщила о пожаре в Twitter
Twitter
Люди, живущие на верхних этажах, не могли выйти на улицу
Twitter

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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