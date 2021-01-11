Пожарные эвакуировали из дома 90 жильцов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге в ночь на 12 января в девятиэтажном жилом доме по адресу улица Рассветная, 7 произошел пожар, жертвами которого стали восемь человек. Об этом журналистам рассказали в свердловском управлении МЧС, очевидцы и источник в экстренных службах.

«Горела квартира на 2-м этаже, в подъезде по всем этажам было плотное задымление. Пожарные незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. Из горящей квартиры огнеборцы вынесли на руках 5 человек, из них 1 ребенка и передали их медикам. <…>. Всего были эвакуированы 90 человек (в том числе 9 детей), из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека», — говорится в сообщении МЧС.

Эвакуированные люди были размещены в пожарных автомобилях. На базе гимназии №176 развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома, с жителями работают психологи МЧС России.

«Восемь человек погибли во время пожара. Возгорание было в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге», — приводит ТАСС слова источника. Официально информация не подтверждена. В региональном управлении СКР URA.RU не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Среди погибших, по данным e1.ru, есть один ребенок, а среди пострадавших — 17-летний подросток. В квартире, где случился пожар, погиб один человек. Еще двое, как сообщает портал, умерли на лестничной клетке. Остальные пятеро жили на верхних этажах и задохнулись угарным газом.

Фото: «Ночные новости»

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области