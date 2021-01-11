Жителям ХМАО ограничили въезд на территорию крупнейшего района

Въезд ограничили для противодействия пандемии коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителям ХМАО не продают билеты на автобусы, следующие в поселения Нижневартовского района, если у покупателя нет регистрации на территории района либо если там не живут его родственники. Эту информацию URA.RU подтвердили на автовокзале.

«Если нет прописки — билет не продаем. Еще кассир может позвонить в поселение и, если покупатель билета родственник того, кто там живет и это можно подтвердить, то тогда можно», — рассказали журналисту URA.RU два кассира автовокзала, откуда на территорию Нижневартовского района отправляются автобусы.

Там же журналисту URA.RU рассказали, что запрет действует только при покупке билетов на автобусы официального перевозчика — ООО «ПАТП-1». Также на кассе подсказали, как обойти запрет, если прописки или родственников на территории крупнейшего района ХМАО у покупателя билета нет. «Можно поехать на частной „Газельке“, там паспорт никто не спрашивает», — сообщили на автовокзале.

Получить официальный комментарий в ПАТП не удалось — там не ответили на звонки URA.RU. В администрацию Нижневартовского района отправлен официальный запрос с просьбой объяснить причину таких ограничений, но на момент публикации новости ответ не поступил. При этом источник в ПАТП заявляет, что такие ограничения введены, чтобы остановить распространение коронавируса в регионе.

Ранее URA.RU сообщало, что в мае прошлого года в Сургутском районе на карантин закрыли город Лянтор и поселки Нижнесортымский и Федоровский. Затем ограничения и КПП сняли.