Иммунолог раскрыл, у каких людей коронавирус мутирует чаще

Чем меньше иммунных клеток в организме, тем меньше антител человек может вырабатывать, объяснил Владимир Болибок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В организме людей, страдающих от иммунодефицита, возникает больше мутаций коронавируса, чем у тех, кто не имеет проблем со своей иммунной системой. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Если коронавирус будет у них [людей, с ослабленным иммунитетом] в организме находится, то через определенное количество циклов размножений у вируса возникает мутация», — заявил в беседе с URA.RU Болибок. Он объяснил, что чем меньше иммунных клеток в организме, тем меньше антител человек может вырабатывать.

Болибок объяснил случай, когда у российской пациентки коронавирус приобрел 18 мутаций. Такую инфекцию нашли у женщины, которая страдала от лимфомы IV стадии (злокачественная опухоль из клеток иммунной системы — лимфоцитов). «Ее лечили ритуксимабом. Это моноклональное антитело. По сути дела ей убили часть клеток иммунной системы, и злокачественных, и здоровых. Именно тех клеток, которые отвечают за выработку антител, то есть ее иммунная система не могла вырабатывать вообще никакие антитела. Собственно говоря, у нее и развился этот „длинный ковид“», — раскрыл иммунолог. Он объяснил, что «длинным ковидом» называется вариант течения COVID-19, при котором коронавирус неделями и месяцами персистирует в организме больного.

У инфекции главная задача распространяться, а не убивать, поэтому мутации коронавируса не могут быть патогенными, поделился с URA.RU заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков. «Чаще всего эта эволюция приводит к тому, что вирус становится менее злым, менее патогенным, но может быть, быстрее распространяется», — подчеркнул вирусолог.