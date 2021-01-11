Полицейские ХМАО со страхом ждут итогового совещания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководство главка и муниципальных отделов югорской полиции переживает из-за возможных кадровых рокировок, которые готовит новый глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов по итогам работы за 2020 год. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона.

«Ожидается, что кадровые решения Сатретдинов примет по итогам заседания окружной коллегии УМВД, запланированной на конец января. Сейчас он в режиме ВКС заслушивает доклады территориальных отделов полиции», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что особое беспокойство выказывают руководители тех подразделений, где в конце 2020 года произошли скандалы, связанные с личным составом. «В сургутской ГИБДД, например, был уволен автоинспектор, который ездил на автомобиле с подложными номерами. В Сургутском районе был задержан начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Павел Алексеев, который вместе с подчиненным стал фигурантом уголовного дела из-за сбыта синтетики. Понятно, что по этим резонансным историям будут вопросы и к руководству», — считает источник

В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту агентства заявили, что заседание полицейской коллегии запланировано на 22 января. «Повестка совещания находится в стадии формирования», — пояснили в силовом ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, в октябре 2020 года новым начальником полиции ХМАО стал Дамир Сатретдинов. На этом посту онсменил Василия Романицу, который стал заместителем начальника главного управления на транспорте МВД РФ.