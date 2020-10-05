Глава УМВД ХМАО Василий Романица покидает свой пост и становится заместителем начальника главного управления на транспорте МВД. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Президент [РФ Владимир Путин] уже подписал приказ об этой кадровой рокировке. Известен и сменщик Романицы на посту главы УМВД ХМАО — это Дамир Сатретдинов. Сейчас он занимает должность заместителя начальника УМВД в Хакасии», — сообщил инсайдер.
В пресс-службу УМВД России по ХМАО Югре был отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Связаться с пресс-службой УМВД Хакасии также не удалось.
О Сатретдинове известно, что в феврале он назначен на должность заместителя министра — начальника полиции МВД по Республике Хакасия. До этого (с 2017 по 2020 год) служил начальником полиции УМВД России по Астраханской области, куда пришел в 2012 году, покинув пост заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области. В органах внутренних дел служит с 1994 года, начав с должности оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского районного ОВД города Астрахани.
Ранее URA.RU сообщало, что главе УМВД ХМАО прочат место в новом составе окружного правительства. Однако пока о принятии таких кадровых решений официально не сообщается.
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