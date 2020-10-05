05 октября 2020

Глава полиции ХМАО ушел с поста. URA.RU знает имя его сменщика

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дума Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Ханты-Мансийск, романица василий
Его место займет силовик из Хакасии Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава УМВД ХМАО Василий Романица покидает свой пост и становится заместителем начальника главного управления на транспорте МВД. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Президент [РФ Владимир Путин] уже подписал приказ об этой кадровой рокировке. Известен и сменщик Романицы на посту главы УМВД ХМАО — это Дамир Сатретдинов. Сейчас он занимает должность заместителя начальника УМВД в Хакасии», — сообщил инсайдер.

В пресс-службу УМВД России по ХМАО Югре был отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Связаться с пресс-службой УМВД Хакасии также не удалось.

О Сатретдинове известно, что в феврале он назначен на должность заместителя министра — начальника полиции МВД по Республике Хакасия. До этого (с 2017 по 2020 год) служил начальником полиции УМВД России по Астраханской области, куда пришел в 2012 году, покинув пост заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области. В органах внутренних дел служит с 1994 года, начав с должности оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского районного ОВД города Астрахани.

Ранее URA.RU сообщало, что главе УМВД ХМАО прочат место в новом составе окружного правительства. Однако пока о принятии таких кадровых решений официально не сообщается.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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