В Минпросвещения РФ оценили эффективность дистанта

Сергей Кравцов подчеркнул, что введение дистанционного образования в РФ было вынужденной мерой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что система образования России справляется с проведением дистанционного обучения. Об этом он заявил время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«2020 год был непростым для системы образования, но с основными вызовами мы справляемся», — приводятся слова Кравцова на официальном сайте президента РФ. По его словам, дистанционное обучение было вынужденной мерой. Оно никогда не заменит традиционное, уверен министр.

Кравцов подчеркнул, что в ближайшие годы в российских школах будет развиваться цифровая образовательная среда. В частности, появится отечественная платформа для видеоконференций.

Ранее министр образования России Валерий Фальков заявил, что дистанционное обучение хуже традиционного. По его словам, очное образование всегда будет более эффективно. Кравцов подчеркнул, что при дистанционном образовании нельзя создавать слишком большой нагрузки на учеников школ, передает RT.