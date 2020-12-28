Фальков признал, что дистант хуже очного обучения

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Пресс-конференции в ТАСС министра образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Москва, фальков валерий
По словам министра образования РФ Валерия Фалькова, «копия всегда хуже оригинала» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Удаленное обучение проигрывает очному по качеству. Об этом заявил российский министр образования Валерий Фальков.

«Качество удаленного образования отличается от качества очного образования, <…>, в целом, конечно, оно хуже», — цитирует чиновника «Интерфакс». Фальков добавил, что дистанционное обучение является сейчас вынужденной мерой.

По словам министра, на сегодняшний день сделать дистант по качеству таким же, как очное обучение невозможно, потому что «копия всегда хуже оригинала». «Сейчас мы действуем в условиях неопределенности, нарабатываем опыт, естественно, есть и издержки», — резюмировал Фальков.

С 30 ноября все вузы Москвы и Санкт-Петербурга были переведены на удаленное обучение, пишет «Утро.ру». Аналогичные меры были введены и в ряде российских регионов со сложной эпидемиологической обстановкой.

Дистанционное обучение имеет и свои плюсы, главным из которых является доступность. Об этом заявил директор лаборатории цифровой педагогики Школы образования и развития человека в американском Университете Колорадо Шон Майкл Моррис.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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