Россия приостановила выдачу виз для иностранцев из-за пандемии

Россия приостановила оформление электронных виз для иностранных граждан из-за распространения коронавируса в мире. Об этом сообщает консульский департамент МИД РФ.
«На территории Российской Федерации оформление единых электронных виз приостановлено», — говорится на официальном сайте ведомства. Эта мера принята для защиты населения РФ от распространения коронавируса. Документы не будут оформляться до особого распоряжения властей РФ.
Виза позволяет иностранцам посещать РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом. Кроме этого, обладатели электронных виз могут посещать некоторые мероприятия в РФ. Виза позволяет находиться в России 16 дней. В МИД РФ отметили, что иностранцы не смогут посетить РФ, пока границы страны будут закрыты.
Некоторые страны, несмотря на пандемию коронавируса, открыли безвизовый режим для граждан России. В частности, на такую меру пошли власти Таиланда, передает «Национальная служба новостей». Ранее сообщалось, что правительство РФ упростит визовый режим для иностранцев, чьи родственники являются гражданами России.
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