Свердловский депутат ушел работать к Алишеру Усманову

Алексей Кушнарев (слева) покидает свердловскую политику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат свердловского заксобрания, бывший топ-менеджер ЕВРАЗ-холдинга Алексей Кушнарев покидает уральскую политику. Как сообщил URA.RU сам Алексей Кушнарев, он занял руководящий пост в холдинге «Металлоинвест» Алишера Усманова.

«Я уже два месяца работаю в должности директора металлургического дивизиона», — сообщил депутат свердловского ЗС. Инсайдер агентства в свердловском заксобрании рассказал, что Алексей Кушнарев в беседе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым проинформировал главу региона, что не намерен участвовать в выборах 2021 года — ни в Госдуму, ни в заксобрание. По мнению собеседника URA.RU, уход Кушнарева из политики заметно изменит расклад сил на свердловских выборах в 2021 году, особенно по территориям, входящим в нижнетагильский куст.

Амбиции на избрание в Госдуму от Нижнего Тагила в беседе с главой региона высказывал другой депутат регионального парламента — исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин, отметил инсайдер. Между тем, по данным собеседника URA.RU в окружении губернатора, администрация президента РФ согласовала переизбрание действующего депутата Госдумы от Нижнего Тагила Алексея Балыбердина. Что касается освобождающегося мандата в законодательном собрании, на него может претендовать начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров, который уже демонстрировал намерения избраться в областной парламент.