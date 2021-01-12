Близ электростанции под Екатеринбургом произошел крупный пожар

В самой компании информацию о пожаре опровергли Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Среднеуральске (Свердловская область) в окрестностях СУГРЭС разгорелся крупный пожар. Огонь разошелся на площади в 800 квадратных метров. Из-за высоких температур обрушилось 300 квадратов кровли предприятия.

«У нас крупный пожар в Среднеуральске, занимаемся его отработкой», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области, не уточнив, где именно случился пожар. По данным источников агентства, на прилегающей к электростанции территории горят горюче-смазочные материалы. Позже в ведомстве уточнили, что горят смазочные материалы на улице Ленина,1, что прилегает к СУГРЭС.

«Принимаются меры по недопущению распространения огня на соседнее строение. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались пять человек», — уточнили в МЧС. В инциденте пострадал один работник, от госпитализации он отказался.

В пресс-службе ПАО «Энел Россия» (собственник Среднеуральской ГРЭС итальянская компания «Энел») опровергли ЧП на подведомственных структурах. «На территории Среднеуральской ГРЭС ПАО „Энел Россия“ очагов возгорания нет. Электростанция работает в штатном режиме и несет нагрузку в соответствии с заданными графиками», — сообщили в компании.