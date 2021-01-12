Вирусологи раскрыли, где ждать новой вспышки коронавируса

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Отказ Украины от препарата «Спутник V» грозит серьезными проблемами для эпидемиологической ситуации в стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Если власти Украины откажутся от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», это принесет значительный ущерб здоровью украинцев и вызовет новую вспышку заболеваемости в стране. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не станет закупать «Спутник V», передает RT. Однако президента страны Владимира Зеленского заподозрили в вакцинации российской вакциной от коронавируса.

«Если, кроме России, нет источников закупки вакцины от коронавируса, то отказ от „Спутника V“ принесет серьезный ущерб для Украины», — рассказал Аграновский. По его словам, вакцинация от коронавируса в Украине должна начаться как можно раньше, если власти страны хотят снизить число заболеваний и смертей среди украинцев.

Однако Аграновский отметил, что вопросы вакцинации находятся в ведомстве властей страны. Этой проблемой должны заниматься местные политики, добавил вирусолог. Он уточнил, что аналоги российской вакцины также помогут остановить пандемию на Украине.

Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU рассказал, что отказ Украины от вакцинации «Спутником V» усугубит эпидемиологическую ситуацию в стране. «Отказ от вакцинации российским препаратом безусловно скажется на здоровье и жизнях украинцев», — рассказал Малышев.

Врач уточнил, что Украина в ближайшее время не получит вакцину западных компаний. Малышев предположил, что поставки аналогов российской вакцины могут начаться в 2022 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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