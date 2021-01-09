Зеленского заподозрили в вакцинации «Спутник V»

Президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
«Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной», — передает РИА «Новости» слова Кива, сказанные в эфире телеканала NewsOne. Он отметил, что сегодня российский препарат является наиболее эффективной против COVID-19.
Парламентарий также отметил, что на Украине каждый день погибают сотни человек из-за позиции Зеленского в борьбе с COVID-19. По его словам, украинцы «проклинают» главу государства.
Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам депутатов, власти «плевать на жизни и здоровье людей».
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