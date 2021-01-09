09 января 2021

Зеленского заподозрили в вакцинации «Спутник V»

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Депутат заявил, что на Украине каждый день погибают сотни человек из-за позиции Зеленского в борьбе с  коронавирусом Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной», — передает РИА «Новости» слова Кива, сказанные в эфире телеканала NewsOne. Он отметил, что сегодня российский препарат является наиболее эффективной против COVID-19.

Парламентарий также отметил, что на Украине каждый день погибают сотни человек из-за позиции Зеленского в борьбе с COVID-19. По его словам, украинцы «проклинают» главу государства.

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам депутатов, власти «плевать на жизни и здоровье людей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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