Пользователи социальных сетей высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что советский ученый Сергей Королев является украинцем. Соответствующие реакции они разместили в своих twitter-аккаунтах.
«Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических аппаратов — Сергея Королева», — написал Зеленский в своем Twitter в ответ на сообщение изобретателя Илона Маска, который написал о разговоре с семьей Королева.
Пользователи социальной сети указали политику на его неграмотность. Они подчеркнули, что Королев родом из СССР.
Пользователи Twitter считают заявление политика смешным.
Некоторые указали Зеленскому, что президент Украины должен писать сообщения на родном языке.
Другие уверены, что назвать Королева украинцем может только ребенок.
Некоторые пользователи сравнили заявление Зеленского с мифом о том, что Черное море выкопали люди.
Ранее депутат Рады Украины Илья Кива матом поздравил украинцев с Днем защитника Отечества. При этом празднование даты в стране отменено.
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