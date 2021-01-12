Россияне посмеялись над Зеленским, назвавшего Королева украинцем. «Мальчик, 42 годика»

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, жест рукой, зеленский владимир
Пользователи Twitter указали Владимиру Зеленскому на его неграмотность Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Пользователи социальных сетей высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что советский ученый Сергей Королев является украинцем. Соответствующие реакции они разместили в своих twitter-аккаунтах.

«Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических аппаратов — Сергея Королева», — написал Зеленский в своем Twitter в ответ на сообщение изобретателя Илона Маска, который написал о разговоре с семьей Королева.

Пользователи социальной сети указали политику на его неграмотность. Они подчеркнули, что Королев родом из СССР.

«советский ученый» — прим. ред.
Фото: Twitter

Пользователи Twitter считают заявление политика смешным.

Фото: Twitter

Некоторые указали Зеленскому, что президент Украины должен писать сообщения на родном языке.

Фото: Twitter

Другие уверены, что назвать Королева украинцем может только ребенок.

Фото: Twitter

Некоторые пользователи сравнили заявление Зеленского с мифом о том, что Черное море выкопали люди.

Фото: Twitter

Ранее депутат Рады Украины Илья Кива матом поздравил украинцев с Днем защитника Отечества. При этом празднование даты в стране отменено.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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