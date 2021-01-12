Валерий Рашкин пообещал организовать массовые протесты и не допустить открытия «Ельцин Центра» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Открытие филиала Ельцин Центра в Москве — это вызов для всего народа. Об этом журналистам заявил депутат Госдумы, первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин.

Отделение будет построено в городской усадьбе Долгоруковых-Бобринских. Финансирование проекта из госбюджета составило около 1,65 млрд рублей. Рашкин выступил против открытия, который должен состояться в декабре 2021 года. Он пообещал организовать массовые протесты и не допустить этого.

«Туда будут таскать детей и показывать, что он натворил, разваливая великую державу и издеваясь над производством, сокращая экономику и расстреливая из танков Верховный совет. Новую беду тащат в Москву. Давайте хотя бы мнение выявим населения, нужен ли филиал этого убийцы, пьяницы, развратника, человека, которого ненавидят практически все люди в Российской Федерации и за рубежом — в республиках бывшего Советского Союза? Надо закрыть даже в Екатеринбурге центр и сделать там детский дом», — рассказал Рашкин изданию «Подъем». Он добавил, что в ноябре им был вынесен законопроект о запрете открытия в Москве Ельцин Центра но, по его словам, совет Думы не хочет выносить инициативу на пленарное заседание.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал убрать Ельцин центр, назвав его гадюшником. Позже руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на окнах Ельцин Центра в Екатеринбурге необходимо поставить решетки, чтобы «показать место» первому президенту России.