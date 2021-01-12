12 января 2021

«Известия» подсчитали, на что россияне тратили деньги в каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, люди в масках, покупка
Траты россиян в новогодние праздники выросли Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Во время новогодних праздников увеличились траты россиян на электронику (+ 27%) и медицинские услуги (+22%), связанные с коронавирусом. Об этом свидетельствует информация оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«Доля импортной составляющей в категории электроники и бытовой техники высока, это и стало драйвером роста продаж в денежном выражении. Траты на медицинские услуги выросли за счет повсеместной сдачи тестов на коронавирус», — передают «Известия» слова эксперта службы аналитики «Платформы ОФД». По словам гендиректора компании DSM Group Сергея Шуляка, рост спроса на медицинские услуги связан с тем, что многие россияне улетели отмечать Новый год за границу, и были вынуждены заранее сдать тест на коронавирус. При этом в каникулы резко снизились продажи в кафе (на 21%) и ресторанах (на 31%). Однако увеличились расходы на россиян на продукты (+3%) и одежду (+4).

Ранее специалисты выяснили, что треть россиян собирается сократить расходы на продукты в 2021 году. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного сервисом экспресс-доставки «Самокат».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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