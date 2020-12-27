27 декабря 2020

Треть россиян будет экономить на продуктах в 2021 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень, покупатель, продукты, касса, магазин, выбор продуктов
В России пожелали тратить меньше денег на продукты Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Треть россиян собирается сократить расходы на продукты в 2021 году. К такому выводу пришел авторы исследования, проведенного сервисом экспресс-доставки «Самокат».

В опросе приняли участие 1 675 человек. «Около трети россиян (31%) рассчитывают уменьшить траты на продукты в 2021 году. <…> Главное гастрономическое пожелание россиян — тратить на продукты питания меньше денег», — приводит итоги исследования «Известия». Большинство респондентов ожидает, что с начала года будет большой выбор товаров со скидками. Некоторые рассчитывают, что ритейлеры снизят цены на продукты и перейдут на перерабатываемые упаковки и пакеты.

Также в следующем году почти половина опрошенных россиян решили пить больше воды, есть больше овощей и фруктов (76%), мяса (51%) и молочных продуктов (48%). Респонденты хотели бы отказаться от вредных гастрономических привычек. Например, не наедаться перед сном или реже питаться в фастфуде.

9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что нельзя допускать повышения цен на социально значимые продукты, напоминает «Национальная служба новостей». Экономисты сообщили, что с 2021 года могут подорожать конфеты, алкоголь и вода. В том числе, это связано с введением маркировки на продукты. Кроме этого, в стране наблюдается рост цен на жилье, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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