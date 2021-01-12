12 января 2021

Финансист рассказал, какие изменения ждут рубль в ближайшее время

© Служба новостей «URA.RU»
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Без значительного улучшения внешнего фона рубль продолжит находиться под давлением, считает Дмитрий Бабин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рубль по-прежнему демонстрирует слабость из-за нисходящей динамики российского долгового рынка и снижения развивающихся валют, которое наблюдается на фоне восстановления доллара США. Без значительного улучшения внешнего фона российская валюта продолжит находиться под давлением. В ближайшее время пара USD/RUB способна уйти к уровню 75 рублей, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, положение рубля ухудшила победа на выборах в Сенат США обоих кандидатов от Демократической партии. Таким образом, она получила большинство не только в нижней, но и в верхней палате Конгресса. «Это позволит Байдену легче проводить законопроекты, в том числе санкционной направленности. Тем не менее, пока эта угроза несколько ослабла, в том числе из-за политического кризиса в США, связанного с действиями Трампа и его сторонников», — передает слова финансиста агентство «Прайм».

Кроме того, рубль полностью нивелировал наблюдавшуюся на протяжении большей части прошлого года переоцененность к нефти, так как рублевая стоимость барреля Brent вернулась в диапазон 2019 года 3700-4400, достигнув отметки 4150 руб. «Поэтому в случае возобновления устойчивого роста нефти российская валюта может вернуться к активному укреплению», — прогнозирует Бабин.

Ранее сообщалось, что из-за новогодних каникул в 2021 году российская экономика потеряла триллионы рублей. Чтобы устранить эту проблему, необходимо отменить длинные новогодние выходные. Однако в ближайшее время делать это не стоит, поскольку это только ухудшит положение в стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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