Экономист: за новогодние праздники РФ потеряла триллионы рублей

Потери составили 1-2 трлн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за новогодних каникул в этом году российская экономика потеряла триллионы рублей. Чтобы устранить эту проблему, необходимо отменить длинные новогодние выходные. Однако в ближайшее время делать это не стоит, поскольку это только ухудшит положение в стране. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экономист Игорь Николаев.

«Страна не работала больше десяти дней. В результате убытки российской экономики составили от 1 до 2 трлн рублей — смотря как считать: или только будни дни, признанные праздничными, или вместе с выходными, субботами и воскресеньями, — заявил Николаев. — Безусловно, то, что страна может позволить себе не работать 11 дней — это не нормально. Но сейчас отменять эти длинные выходные нельзя, поскольку на фоне экономического кризиса, падения доходов россиян, люди воспримут это так, что им не только ничего не дают, но еще и отнимают. Так что отмена выходных — не первоочередная задача, но в принципе такой порядок нужно менять». По словам эксперта, доказательством провала в экономике из-за новогодних праздников служат результаты работы промышленного сектора: в январе объем производства в стране на 10-15% меньше, чем в декабре. Несмотря на то, что ряд отраслей продолжают работать в праздники, их результат работы не перекрывает потери.

Однако финансовый аналитик Виталий Калугин не согласился с этими данными. По его подсчетам, в среднем за новогодние праздники российская экономика теряет около 100 млрд рублей, что является несущественной суммой для страны. «Наша российская экономика от производительности труда, числа работающих людей, довольно мало зависит. Хребтом экономики являются непрерывные отрасли — нефтянка, металлургия, розничная торговля и другие. Торговля, в частности, даже наживается в праздники. И пока эти сферы работают, остальные могут спокойно отдыхать. Хотя это, по сути, могут себе позволить только бюджетники, у которых зарплата не зависит от выработки. А малый и средний бизнес работают в праздники», — объяснил эксперт.

Ранее депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко рассказал, что стоит отменить новогодние каникулы в России, так как они плохо сказываются на экономике и здоровье людей. А по мнению первого зампреда комитета Госдумы России по экономической политике Сергея Калашникова, необходимо урезать новогодние каникулы до 3 дней.