Депутаты предложили увеличить выплаты многодетным семьям России

Семьи с детьми могут получить земельный участок с 2015 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Многодетным семьям России предложили компенсировать не только стоимость жилья, но и стоимость земельного участка, если они отказываются от бесплатной земли. С предложением наделить региональные власти таким правом выступили депутаты заксобрания Архангельской области.

«Регионам могут дать право компенсировать многодетным семьям не только стоимость жилья, но и участка, если те отказались от бесплатной земли», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутатов. Предложение направлено в Госдуму.

Возможность получить земельный участок бесплатно у многодетных семей появилась в 2015 году. Правила получения земли устанавливают региональные власти. Так, в ряде субъектов семьям предлагают альтернативу в виде выплаты на строительство или покупку недвижимости. Сумма, как правило, рассчитывается из стоимости жилья на участке под ИЖС. Депутаты предлагают компенсировать не только стоимость жилья, но и земли под ним.

Ранее в Госдуме сообщили URA.RU, что после новогодних праздников власти увеличат выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. По словам депутата Светланы Бессараб, это коснется семей, доход в которых не превышает прожиточного минимума на каждого члена семьи.