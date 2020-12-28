В Госдуме раскрыли, кому после Нового года увеличат выплаты

Рост выплат коснется семей с детьми после Нового года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

После новогодних праздников правительство увеличит выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, доход которых меньше прожиточного минимума на человека. Об этом рассказала URA.RU депутат Госдумы и член комитета по социальной политике Светлана Бессараб.

«Семьям с детьми от трех до семи лет выплачивают помощь, если какие-то причины не позволяют семье получать доход в размере прожиточного минимума на каждого члена семьи. В соответствии с посланием президента на 2020 год была установлена мера поддержки в размере половины прожиточного минимума на ребенка. Если и в этом случае семья не достигает дохода в один прожиточный минимум на члена семьи, то необходимо выплачивать пособие в полном размере», — сказала Бессараб.

При этом пособия, которые зависят от прожиточного минимума, для таких семей в скором будущем вырастут. А региональные власти не смогут их искусственно занизить, считает депутат.

До 1 января выплаты повысить уже не успеют, все депутаты Госдумы разъехались по своим регионам, уточнила депутат и заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова. Однако в январе инициатива, скорее всего, будет принята, поскольку россияне в ней нуждаются.

«До первого уже вряд ли, а после первого посмотрим. Нуждаются в этой инициативе и многодетные, и не многодетные семьи. Ситуация в России сейчас непростая. Поэтому пока решили так категорийно, с трех до семи помочь. А дальше поживем — увидим», — объяснила Кабанова.

На своей пресс-конференции президент России Владимир Путин попросил пересмотреть порядок выплат семьям с детьми от трех до семи лет, доходы которых на человека ниже прожиточного минимума. Прибавка вырастет до одного прожиточного минимума, вместо половины.