В Курганской области кочегар получил ожоги при взрыве в котельной

Кочегар из села Межборного Курганской области пострадал при аварии в котельной. Мужчину придавило плитой, он также получил ожог лица. Пострадавшего отправили в больницу, рассказал URA.RU инсайдер. В областном ГУ МЧС сообщили подробности происшествия.
«Сегодня ночью произошла авария в котельной. Отец кочегара, который находился рядом, услышал хлопок. Когда он прибежал в здание, увидел, что сына придавило плитой. Вытащить его помогли спасатели», — рассказал URA.RU очевидец произошедшего.
«Сообщение о разгерметизации котла в отдельно стоящем здании котельной поступило в 02:05. Оперативно прибывшие спасатели деблокировали пострадавшего и направили его в районную больницу. Мужчина получил ожоги лица от паровоздушной смеси. После разгерметизации котла последующего горения не было», — рассказали URA.RU подробности ЧП в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.
В пресс-службе областного правительства агентству пояснили, что в результате аварии без отопления остались школа и дом культуры. Теплоснабжение жилых домов не нарушено. «На объекте идут работы — туда направлена оперативная группа, будет произведено подключение к рядом стоящему котлу. Ориентировочный срок завершения работ — 16 января», — добавили в департаменте информационной и внутренней политики.
По сведениям инсайдера из коммунальной сферы, авария произошла на новом котле барнаульского производства, который установили в 2020 году. Аналогичное оборудование стоит и в центральной котельной села Глядянского, где местные жители жалуются на холод в домах.
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