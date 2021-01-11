Инвестор вывозит котельное оборудование из Притобольного района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Глядянское Притобольного района (Курганская область) инвестор демонтировал котлы отопления. Об этом URA.RU рассказал представитель ООО «ТехКомплект» Илья Кульпин.

«В начале января демонтировали котлы из Центральной котельной села Глядянское и вывезли их», — пояснил Кульпин. Причина в том, что власти Притобольного района отказались брать в аренду оборудование инвестора. Кроме того, чиновники не стали гасить долги за предыдущий сезон, а это около 13 млн рублей.

В котельной сейчас установлены новые котлы, но по словам местных жителей, в квартирах холодно. «Вчера в доме по улице Молодежная было 14 градусов, а морозы еще впереди. Замерзают также жильцы домов по улицам Постовалова, Гагарина, у них температура до 7 градусов опускалась», — рассказал один из местных жителей.

Протяженность теплотрассы около 18 км. Но по словам жителей села, она не утеплена. «Пока отопление придет в дома на окраине, вода в трубах холодная. Да и кочегары не успевают подбрасывать уголь в топку. Новые котлы требуют больший расход угля», — уточнил инсайдер.

Получить комментарии главы района Дмитрия Лесового URA.RU не удалось. В приемной никто не снял трубку. В департаменте информационной и внутренней политики агентству прокомментировали, что в отопительный период 2020—2021 годов жалобы в администрацию района и в департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ на низкий температурный режим в домах не поступали. При этом чиновники готовы провести проверки и принять меры в случае необходимости

Ранее агентство сообщало, что в районе складывается чрезвычайная ситуация из-за отопления. Власти Притобольного района без объявления режима ЧС пытались захватить частные котельные и оборудование.

В селе Глядянское демонтируют котлы отопления, которые могли быть запасными на случай аварии Фото предоставлено Ильей Кульпиным