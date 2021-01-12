Директор департамента городского хозяйства мэрии Сургута Роман Богач оказался в списке кандидатов на пост мэра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Одним из кандидатов на пост главы Сургута (ХМАО), который отказался раскрывать свои данные широкой общественности, является директор департамента городского хозяйства мэрии Роман Богач. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Богач подал документы в конкурсную комиссию на пост главы Сургута. Но сделал это анонимно. Предполагалось, что он выступит в качестве спарринг-партнера для основного кандидата и будет выведен во второй тур. Но все первоначальные планы не были реализованы. Никто из главных фаворитов на выборы не заявился, а Богач в списках есть», — сообщил инсайдер.

Сам Богач не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В управлении массовых коммуникаций городской администрации не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Секретарь конкурсной комиссии по приему документов на выборах главы Сургута не ответила на звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что никто из предполагаемых фаворитов так и не подал документы для участия в выборах главы Сургута. По версии инсайдеров агентства, это произошло из-за трагической гибели от коронавируса первого вице-губернатора ХМАО Геннадия Бухтина, которая изменила все планы.