Начальника УФСИН по ЯНАО утвердили в должности

Игорь Ракитин исполнял обязанности начальника УФСИН последние полгода Фото: сайт УФСИН по ЯНАО

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Начальником управления ФСИН по ЯНАО стал полковник внутренней службы Игорь Ракитин, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Последние полгода он руководил территориальным органом на временной основе.

«Начальник УФСИН по ЯНАО официально назначен с 1 января 2020 года», — сообщили в пресс-службе. Полковник Ракитин приступил к обязанностям руководителя еще в июле прошлого года с приставкой «временно исполняющий», до этого он занимал должность заместителя начальника УФСИН.

Предшественник Ракитина, полковник внутренней службы Александр Новиков, освободил свой пост в июле 2020 года. Новиков руководил ямальским УФСИН почти четыре года, отставка была связана с выходом на пенсию.

В состав управления входят три колонии, один следственный изолятор и уголовно-исполнительная инспекция с рядом обособленных подразделений. Кроме того, на территории ЯНАО находится исправительная колония особого режима №18 «Полярная сова» для осужденных на пожизненное заключение. Среди отбывающих там наказание — известные убийцы, в том числе серийные, и террористы, из-за чего учреждение постоянно контролируется на федеральном уровне.