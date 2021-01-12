В ЯНАО закрывают COVID-госпиталь, несмотря на вспышки заражений

В Новом Уренгое закрывают госпиталь для больных коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) закрывают госпиталь для больных коронавирусом на базе компании «Арктикгаза», несмотря на то что город — среди лидеров в регионе по числу заболевающих. Решение о закрытии было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил глава города Андрей Воронов.

«В праздничные каникулы ситуация в городе оставалась стабильной, без всплесков заболеваемости. В связи с положительной динамикой… принято решение законсервировать инфекционный госпиталь на базе „Арктикгаза“», — пишет в своем телеграм-канале Андрей Воронов

В офисе газовой компании госпиталь развернули в ноябре 2020 года, в разгар второй волны пандемии. Одновременно в нем могли принять порядка трехсот больных.

Ранее URA.RU сообщало о том, что во всех больницах региона сокращают места для COVID-пациентов — в Новоуренгойском психоневрологическом диспансере, например, свернули целое отделение на 60 коек.

За сутки коронавирусом заразились 115 жителей округа. Самая крупная вспышка произошла в Пуровском районе, где зафиксировали 21 случай. В Новом Уренгое и Ноябрьске заболели по 15 человек.