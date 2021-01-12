Олег Клочков возглавил проектный офис правительства ЯНАО Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Департамент государственного заказа ЯНАО временно возглавил Сергей Побережный. В ближайшее время будет решен вопрос о назначении руководителя на постоянной основе, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства.

«Исполняющим обязанности [директора департамента] назначен Сергей Побережный», — сообщили в пресс-службе. Вопрос о том, назначат ли чиновника, официально занимающего пост первого заместителя директора департамента, на постоянной основе, будет решен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что теперь уже бывший директор департамента Олег Клочков был назначен руководителем созданного в правительстве ЯНАО проектного офиса. Новая структура под его руководством будет заниматься координацией и контролем за реализацией национальных, федеральных и окружных проектов (в том числе собственных) в сфере туризма, образования, здравоохранения и развития торговой деятельности.

Курировать работу проектного офиса со стороны руководства Ямала будет Алексей Калинин. По информации источников URA.RU, контроль над структурой означает усиление позиций первого заместителя губернатора ЯНАО.