Ближайший союзник губернатора ЯНАО усилился в правительстве

Александр Калинин будет курировать проектный офис правительства ЯНАО Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

В правительстве ЯНАО будет создана новая структура, координирующая выполнение нацпроектов. По информации двух высокопоставленных источников URA.RU, контроль над структурой получит первый замгубернатора Александр Калинин. В политических кругах Ямала он считается ближайшим соратником главы региона Дмитрия Артюхова.

«Руководство округа ставит перед проектным офисом задачу сократить бумажную волокиту и оптимизировать отчетность по нацпроектам и больше времени уделять реальным результатам. Офис будет подчиняться напрямую Калинину», — поделился собеседник агентства в правительстве ЯНАО. Другой инсайдер добавил, что структура получит еще и контроль над крупными ямальскими проектами, в том числе над созданием туристического кластера на Полярном Урале.

Непосредственным руководителем проектного офиса станет директор департамента госзаказа Олег Клочков, утверждают собеседники URA.RU. Они характеризуют чиновника как «опытного менеджера с незабюрократизированным мышлением». «За два года в департаменте госзаказа Клочков хорошо проявил себя, провел большую работу по цифровизации госзакупок, быстро придумал, как справиться с дефицитом масок в начале пандемии», — поделился знакомый с Клочковым источник.

Официально в правительстве ЯНАО подтвердили URA.RU планы по созданию проектного офиса. «Да, это так», — ответили в пресс-службе на вопрос о назначении Клочкова.

Александр Калинин получил должность первого замгубернатора ЯНАО в сентябре 2020 года. Чиновника повысили после ухода из правительства Алексея Ситникова, ранее занимавшего этот пост. Источники агентства называют Калинина ближайшим человеком губернатора Артюхова — именно при нем карьера Калинина начала стремительно развиваться.