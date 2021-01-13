Ветеранам труда из Башкортостана урезали выплату на 83%

Вместо 1 200 рублей от государства женщина получает 200 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Жительнице Башкортостана, ветерану труда, уменьшили ежемесячную выплату на расходы по жилищно-коммунальным услугам с 1200 до 200 рублей. Таким образом, за полгода сумму выплат сократили на 83% без объяснения причин.

«Летом 2020 года выплату с 1200 рублей снизили до 600 рублей, пообещав вернуть деньги в отопительный сезон. В конце 2020 года стали выплачивать 200 рублей ежемесячно», — рассказала женщина URA.RU, пояснив, что в Башкортостане это не единичный случай. То же самое произошло и с некоторыми ее знакомыми.

URA.RU обратилось в министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, в отдел развития благотворительности, координации мероприятий и приема граждан. В ведомстве оперативно ситуацию прокомментировать не смогли, попросив прислать официальный запрос.

«Конкретно об этой ситуации нам неизвестно, сходу я вам ответить не смогу. Нужно посмотреть по базе. Пришлите, пожалуйста, нам запрос, мы его обязательно рассмотрим», — сказала пресс-секретарь ведомства Гузель Суфиярова.

Юристы считают, что в подобных случаях гражданину необходимо обратиться в государственный орган для разъяснения — почему снизили сумму выплаты. Если действия госоргана незаконны, нужно подавать в суд, пояснила URA.RU профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, юрист Марина Буянова.

«Если в квартире, кроме нее, зарегистрированы другие люди — это одна история, если женщина проживает в одиночестве — другая. Исходя из разъяснений ведомства, нужно предпринимать конкретные действия. Если окажется, что права на выплату действительно были нарушены, можно обратиться в районный суд по обжалованию действий в административном судопроизводстве», — рассказала она в беседе с URA.RU.