Умер актер из сериала «Дальнобойщики»

Скончался 57-летний российский актер Денис Карасев. Об этом сообщают СМИ.
«По предварительным данным, Карасев умер от сердечной недостаточности», — объясняет гибель артиста РЕН ТВ. Карасеву стало плохо 12 января в его московской квартире. К актеру прибыли медики, но помочь уже не смогли. Дата и место похорон пока не уточняются.
Денис Карасев прославился работами в сериалах «Дальнобойщики» и «Каменская». Также он сыграл в фильмах «Сволочи», «Мы из будущего — 2» и многих других.
10 января умерла мать актера Алексея Панина. В тот же день скончался 41-летний актер из фильма «Звезда» Максим Браматкин, напоминает RT. Также недавно ушел из жизни актер детективного сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин, пишет телеканал «
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