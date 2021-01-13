Умер актер из сериала «Дальнобойщики»

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Врачи не успели помочь Денису Карасеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Скончался 57-летний российский актер Денис Карасев. Об этом сообщают СМИ.

«По предварительным данным, Карасев умер от сердечной недостаточности», — объясняет гибель артиста РЕН ТВ. Карасеву стало плохо 12 января в его московской квартире. К актеру прибыли медики, но помочь уже не смогли. Дата и место похорон пока не уточняются.

Денис Карасев прославился работами в сериалах «Дальнобойщики» и «Каменская». Также он сыграл в фильмах «Сволочи», «Мы из будущего — 2» и многих других.

10 января умерла мать актера Алексея Панина. В тот же день скончался 41-летний актер из фильма «Звезда» Максим Браматкин, напоминает RT. Также недавно ушел из жизни актер детективного сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин, пишет телеканал «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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