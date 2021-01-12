В ЯНАО произошел разлив токсичного вещества

На дороге опрокинулась автоцистерна с токсичным веществом Фото: depositphotos.com

На автотрассе в ЯНАО произошел разлив метанола. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

По данным прокуратуры, авария случилась на участке дороги п. Коротчаево — п. Тазовский. Автоцистерна с метанолом опрокинулась, из-за чего опасное вещество попало на почву.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при перевозке опасных веществ (ядохимикатов). При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в письме ведомства.

Как сообщил источник URA.RU, перевозчиком являлся ООО «Ресурс-комплект», а заказчиком — ПАО «Лукойл». Подтвердить эти данные в компаниях не удалось. На звонки редакции не ответили. Сейчас эту информацию проверяют в прокуратуре.

Метанол является опасным токсичным веществом, которое действует на человека как яд и может проникать в организм при вдыхании воздуха и через кожу. При попадании вещества внутрь происходит сильное отправление и возможен летальный исход. При утечке метанола в окружающую среду и попадании в почву теряются плодородные свойства, а при попадании в водные источники происходит загрязнение и отравление живых организмов, использующих эту воду.