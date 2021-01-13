13 января 2021

Росстат зафиксировал рост цен на бензин за новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Рост цен на бензин начался в конце 2020 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Потребительские цены на автомобильный бензин в России выросли 1—11 января 2021 года на 0,4%, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,1%. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Несущественный рост цен на бензин начался еще в конце 2020 года. Так, с 22 по 28 декабря стоимость этого топлива выросла на 0,1%. Ранее, согласно данным Росстата, 10 недель подряд цены на бензин демонстрировали стабильность.

С января 2021 году ставки акцизов на бензины, дизельное топливо и моторные масла вырастут на 4%. При этом правительство пообещало сдержать рост цен на топливо на уровне не выше инфляции за счет действия механизма демпфера, а деньги, полученные от сбора акцизов, потратить на дорожное строительство.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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