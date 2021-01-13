13 января 2021

Минтруд РФ раскрыл, кто из медиков досрочно выйдет на пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от COVID-19. Магнитогорск, дверь, медсестра, медик
Приказ главы Минтруда РФ Антона Котякова опубликован на официальном портале правовой информации Фото: Илья Московец © URA.RU

Досрочно выходить на пенсию смогут медработники психоневрологических интернатов. Такую же возможность получат работники детских домов-интернатов для умственно отсталых детей и детей с физическими недостатками. Приказ главы Минтруда РФ Антона Котякова опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить равность профессиональной деятельности, которая выполняется в организациях социального обслуживания, осуществляемых оказание социальных услуг в стационарах социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам старше 18 лет, которые страдают психическими расстройствами и нуждаются в постоянном постороннем уходе, профессиональной деятельности, которая выполняется в учреждениях, работа в которых входит в стаж, позволяющий получение досрочной трудовой пенсии по возрасту лицам, которые осуществляют лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в 2021 году страховые пенсии по старости будут назначаться при соблюдении трех условий: достижение пенсионного возраста, наличие 12 лет страхового (рабочего стажа) и накоплении 21 балла пенсионного коэффициента. Как рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, в этому году продолжится постепенное повышение пенсионного возраста. Так, пенсионный возраст повысится до 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин. Во втором полугодии текущего года пенсионного возраста достигнут женщины, родившиеся в 1-м полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в 1-м полугодии 1960 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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