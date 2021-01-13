Блогер Михаил Литвин, сжегший в октябре Mercedes за 13 миллионов рублей, разбил лобовое стекло у чужого Rolls-Royce Phantom стоимостью около 50 миллионов рублей. Видео он опубликовал в сторис в Instagram.
У себя в аккаунте Литвин опубликовал кадры, как он едет в автомобиле Rolls-Royce со своим другом. В какой-то момент он замечает на проезжей части такое же авто и предлагает ему поехать наперегонки. «Давай встанем, у нас такой же. Давай на красный», — говорит Литвин водителю соседней машины.
После начала «гонки» чужой Rolls-Royce обгоняет авто Литвина, из-за чего блогер сильно расстраивается. «*****(Блин). Нас ******* (победили). За это ***** (конец). Тормози», — кричит Литвин. Выходя из машины, блогер берет с собой биту и направляется к обидчику. На кадрах видно, как Литвин несколько раз бьет по лобовому стеклу чужого Rolls-Royce, после чего запись обрывается. Продолжение перформанса пользователям предлагают посмотреть в приватном аккаунте.
Свой Mercedes GT63s Литвин сжег осенью. По словам блогера, он сделал это из-за конфликта с немецким автопроизводителем. В начале 2021 года Литвин, сидя на крыше машины, раздавал деньги другим автомобилистам с помощью удочки.
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