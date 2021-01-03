Блогер Литвин, сжегший Mercedes, начал раздавать деньги

Михаил Литвин дарил деньги водителям с помощью удочки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер Михаил Литвин, который сжег свой Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей, с крыши автомобиля раздавал деньги другим участникам дорожного движения. Делал он это с помощью удочки.

«Оказывается подарки тоже не так просто дарить», — написал Литвин в своем Instagram Stories. На видео блогер пытается подарить деньги, прикрепленные к леске удочки, однако водители оставили это без внимания.

Ранее Литвин снял на видео, как он сжигает свой Mercedes GT63s («немецкая акула») стоимостью 13 млн рублей. В подписи к ролику блогер уточнил, что сделал это из-за конфликта с автокомпанией. На кадрах он поливает автомобиль горючим и поджигает. На сегодняшний день этот ролик набрал более 20 миллионов просмотров.