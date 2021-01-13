Американские ученые открыли еще два новых штамма коронавируса

Один из новых штаммов похож на «британский», второй более заразен Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Открыто еще два новых штамма коронавируса, один из которых мутировал в США. Об этом сообщают ученые из университета Огайо.

«Первая мутация хотя и похожа на „британский“ штамм, но, вероятно, возникла уже в Соединенных Штатах Америки. Другой штамм приобрел три генетические мутации, из-за этого он стал заразнее», — приводит РИА «Новости» выдержку из доклада.

Ученые попросили не паниковать из-за этого открытия. «На данный момент у нас нет информации, чтобы считать, что эти мутации будут иметь какое-либо влияние на эффективность вакцин, которые сейчас используются», — приводит их слова Nation News.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее заявляли, что второй год пандемии коронавируса может стать более тяжелым. По данным директора программы ВОЗ по ЧС, на данный момент заболеваемость COVID-19 снова достигла пика.