13 января 2021

ВОЗ: второй год пандемии коронавируса может стать более тяжелым

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid19, коронавирус, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи
В ВОЗ подчеркнули, что заболеваемость коронавирусом в мире вновь достигла пика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым для человечества, чем предыдущий. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения [коронавируса]», — передает его слова ТАСС. Райан отметил, что заболеваемость COVID-19 вновь достигла пика. За последнюю неделю в мире было выявлено около пяти миллионов новых случаев инфицирования. Скончались 85 тысяч человек.

По его словам, скопление людей в холодное время года внутри помещений способствует усилению распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, в мире появились новые, более заразные штаммы COVID-19.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение, со следующей недели начать вакцинировать от коронавируса всех россиян. Вместе с тем глава государства отметил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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