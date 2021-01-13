13 января 2021

Иммунолог озвучил пять причин повторного заражения коронавирусом

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Повторно заразиться коронавирусом могут люди даже с высоким уровнем антител Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Повторное заражение коронавирусной инфекцией возможно даже при большом содержании антител в организме после выздоровления. Об этом сообщил иммунолог Николай Крючков.

«Повторное заражение, в том числе у людей с „хорошими“, как говорят, анализами на антитела, возможно в нескольких случаях», — сказал Крючков в интервью «Комсомольской правде». Он выделил пять условий повторного заражения COVID-19 при наличии антител:

  • ослабленность организма из-за тяжелых хронических заболеваний. В этом случае в защите от вируса может оказаться брешь, несмотря на наличие антител и клеточного иммунитета;
  • слабая иммунная система. Крючков выделил пациентов с аутоиммунными заболеваниями, а также тех, кто получает терапию, которая угнетает иммунитет. Это может быть лечение глюкокортикостероидами, цитостатиками и другими препаратами;
  • вакцина не дает полной защиты от коронавируса. По словам иммунолога, главное преимущество препарата — предотвращение тяжелых осложнений до 3-6 месяцев. После этого периода защита от инфекции может снизиться на 60%. «Чем дальше от эпизода первого заражения, тем слабее защита организма, даже при положительном результате анализов на антитела», — заключил врач;
  • существуют разные типы антител. Например, нейтрализующие защищают от новых заражений, но составляют относительно небольшую долю в общем уровне антител;
  • заражение новыми мутациями коронавируса. В пример Крючков привел «британский» штамм, который уже дошел до России.

В США ученые выявили два новых штамма COVID-19. Однако врачи попросили не паниковать по этому поводу, пишет агентство Nation News. Тем временем в России с декабря проходит вакцинация от коронавируса среди групп риска. 13 января 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил прививать от инфекции всех россиян, уточняют «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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