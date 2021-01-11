11 января 2021

В России выявили новый штамм коронавируса. Он может оказаться опаснее британского

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, защитный костюм, врачи, скорая помощь, медики, коронавирус, ковид
Описанный российскими учеными штамм коронавируса имеет 18 новых мутаций Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Штамм коронавируса с 18-ю новыми мутациями описала группа ученых из четырех российских институтов. Возможно, это окажется уникальный «российский» вид SARS-CoV-2.

«Российские ученые опубликовали препринт с описанием случая пациентки, внутри организма которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций», — пишут «Известия», ссылаясь на научную публикацию. Его обнаружили у 47-летней женщины с диагнозом лимфома IV стадии (злокачественная опухоль).

В апреле она проходила химиотерапию и заразилась COVID-19 в больнице. Среди мутаций описываемого вида вируса, часть совпадает с «британским» штаммом, а также была обнаружена комбинацию ΔF, такая же, как у зараженных норок в Дании. Она опасна тем, что позволяет патогену быстро размножаться и нейтрализует антитела.

Днем ранее директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России есть свой уникальный штамм SARS-CoV-2 наподобие обнаруженного в Великобритании, продолжает издание. Но пока что делать выводы о появлении «российского» вида коронавируса рано, поскольку описан всего один случай, считает профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил образец британского штамма коронавируса и сейчас ученые его изучают. Однако в беседе с URA.RU рассказал вирусолог Александр Бутенко заявил, что британский штамм коронавируса может быть не заразнее других вариантов вируса.

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