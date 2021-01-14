Предупреждение ВОЗ напомнило россиянам, что нужно постирать свою маску Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пользователи социальных сетей скептически отнеслись к заявлению Всемирной организации здравоохранения о том, что второй год пандемии коронавируса может быть тяжелым. По мнению некоторых россиян, ВОЗ только запугивает и дает предсказания.

С заявлением о том, что 2021 год может оказаться труднее, выступил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пишет «Национальная служба новостей». Он объяснил, что заболеваемость COVID-19 вновь достигла пика. «Задача ВОЗ не ванговать, а помогать преодолевать ковид со всеми его проявлениями», — ответила на это пользовательница Twitter с ником «Олечка».

Пользовательница считает, что ВОЗ преувеличила масштаб угрозы скриншот twitter

Россияне опасаются, что в стране снова введут «режим самоизоляции», как это было весной 2020 года скриншот twitter

Для некоторых уже 2020 год стал настоящим испытанием скриншот twitter

Если 2021 год — подлец, то как назвать 2020-й? скриншот twitter

Однако были и те, кто с юмором воспринял прогноз ВОЗ. На своих страницах в Twitter пользователи стали придумывать шутки о тяжелом годе.

Россияне готовы встретить второй год пандемии во всеоружии… скриншот twitter

…и ждут новые угрозы скриншот twitter

Тем временем в центре Гамалеи, разработавшем вакцину «Спутник V», заявили, что пандемия в России закончится в конце лета 2021 года. А отечественная экономика начнет восстанавливаться, пишет « Утро.ру ».