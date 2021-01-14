Пользователи социальных сетей скептически отнеслись к заявлению Всемирной организации здравоохранения о том, что второй год пандемии коронавируса может быть тяжелым. По мнению некоторых россиян, ВОЗ только запугивает и дает предсказания.
С заявлением о том, что 2021 год может оказаться труднее, выступил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пишет «Национальная служба новостей». Он объяснил, что заболеваемость COVID-19 вновь достигла пика. «Задача ВОЗ не ванговать, а помогать преодолевать ковид со всеми его проявлениями», — ответила на это пользовательница Twitter с ником «Олечка».
Однако были и те, кто с юмором воспринял прогноз ВОЗ. На своих страницах в Twitter пользователи стали придумывать шутки о тяжелом годе.
Тем временем в центре Гамалеи, разработавшем вакцину «Спутник V», заявили, что пандемия в России закончится в конце лета 2021 года. А отечественная экономика начнет восстанавливаться, пишет «
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