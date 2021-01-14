В соцсетях не верят, что второй год пандемии будет тяжелее. «Накручивают и устраивают психоз»

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Предупреждение ВОЗ напомнило россиянам, что нужно постирать свою маску Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пользователи социальных сетей скептически отнеслись к заявлению Всемирной организации здравоохранения о том, что второй год пандемии коронавируса может быть тяжелым. По мнению некоторых россиян, ВОЗ только запугивает и дает предсказания.

С заявлением о том, что 2021 год может оказаться труднее, выступил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пишет «Национальная служба новостей». Он объяснил, что заболеваемость COVID-19 вновь достигла пика. «Задача ВОЗ не ванговать, а помогать преодолевать ковид со всеми его проявлениями», — ответила на это пользовательница Twitter с ником «Олечка».

Пользовательница считает, что ВОЗ преувеличила масштаб угрозы
скриншот twitter
Россияне опасаются, что в стране снова введут «режим самоизоляции», как это было весной 2020 года
скриншот twitter
Для некоторых уже 2020 год стал настоящим испытанием
скриншот twitter
Если 2021 год — подлец, то как назвать 2020-й?
скриншот twitter

Однако были и те, кто с юмором воспринял прогноз ВОЗ. На своих страницах в Twitter пользователи стали придумывать шутки о тяжелом годе.

Россияне готовы встретить второй год пандемии во всеоружии…
скриншот twitter
…и ждут новые угрозы
скриншот twitter

Тем временем в центре Гамалеи, разработавшем вакцину «Спутник V», заявили, что пандемия в России закончится в конце лета 2021 года. А отечественная экономика начнет восстанавливаться, пишет «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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