В центре Гамалеи назвали дату окончания эпидемии в России

Ученый из центра Гамали объяснил, почему пандемия закончится в середине 2021 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Распространение коронавируса в России должно прекратится к концу лета 2021 года. С таким прогнозом выступил глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Я считаю, что к лету, особенно к концу лета, у нас все это (эпидемия коронавируса) не то, чтобы будет затихать, а уже, может, полностью затихнет», — поделился Зуев с «Ридусом». Главным фактором окончания пандемии вирусолог назвал вакцинацию населения. По подсчетам ученого, к концу августа 2021 года препарат обеспечит коллективный иммунитет примерно у 70% россиян.

Также за полгода вырастет число переболевших, бессимптомных больных. У всех их сформируется иммунитет, уверен Зуев. Также в теплое время года пневмотропные вирусы, в том числе COVID-19, чувствуют себя плохо, заключил ученый.

С датой окончания пандемии согласны в Минздраве РФ. По прогнозу врачей, заболеваемость снизится в середине 2021 года. В декабре прошлого года свой прогноз о конце пандемии дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, она может закончиться весной.