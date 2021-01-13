В Тюмени после трагедии начинают закрывать дома престарелых

В организации «Новая жизнь» проживают 26 человек, в том числе и старики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени приостановили деятельность пансионата, среди постояльцев которого есть пожилые люди. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Проверка ведомства показала, что в учреждении нарушены правила противопожарной безопасности.

«Прокуратура Ленинского округа Тюмени провела проверку деятельности автономной некоммерческой организации „Социальной помощи 'Новая жизнь'“. Установлено, что она оказывает социальные услуги с круглосуточным проживанием граждан. В ходе проверки выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В здании на Рябиновой,1 проживают 26 человек, в том числе и пенсионного возраста. При этом в коттедже отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией людей. «Ширина второго эвакуационного выхода составляет 90 сантиметров. Ширина лестницы, ведущей со второго этажа и являющейся путем эвакуации — 70 сантиметров. Отделка пола выполнена из линолеума, который является материалом высокой степени горючести», — рассказали в прокуратуре.

Правоохранители подали иск о приостановлении деятельности «Новой жизни». Генеральному директору объявлено предостережение и разъяснена уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности. По данным ЕГРЮЛ, руководителем организации является Елена Александровна Коваленко.

Массовые проверки социальных организаций, в которых проживают пожилые граждане, начались после пожара в поселке Боровском. 9 января в нелегальном пансионате погибли семь человек.