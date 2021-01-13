Депутат получил землю многодетной семьи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокуратура Белоярского городского округа инициировала проверку местной администрации после выделения земли под ИЖС в зоне рекреации для местного депутата Сергея Кузьмина. О таком решении URA.RU рассказал коллега парламентария по Думе Иван Десятков.

Встреча с межрайонным белоярским прокурором Генрихом Гулиевым состоялась 14 января. Кроме Десяткова на ней присутствовали еще три депутата. «Будет прокурорская проверка в отношении формирования этого земельного участка в зоне рекреации. Проверять будут администрацию, поскольку конечное решение о выделении земли принимают чиновники», — рассказал агентству Десятков. По словам депутата, на встрече обсудили земельные вопросы, поскольку по мнению местных парламентариев, махинации с землями случались и ранее.

По словам Десяткова, выделяли земли знакомым чиновников под прикрытием ведения деятельности под ЖКХ. «В таком случае земля выделяется без торгов и таки фактов было, как минимум, три только в Косулино. Прокуратура признала эти договоры незаконными, затем пока судились в арбитражном суде за возврат земли, человек получивший участок построил строительный рынок, оформил землю в собственность. «На этом участке до сих пор ведется хозяйственная деятельность», — добавил депутат.

В прокуратуре Свердловской области пока воздержались от комментариев. Глава администрации Белоярского городского округа Андрей Горбов, в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что находится в отпуске и не в курсе ситуации.

Ранее URA.RU писало, что депутат Сергей Кузьмин пролоббировал выделение земли своей семье прикрывшись многодетным статусом. При этом в очереди на получение земли семья Кузьмина не числилась. А сам он заявил, что никого не обманул.

Депутаты белоярской Думы рассказали прокурору и о других случаях возможных махинаций Иван Десятков