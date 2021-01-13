13 января 2021
12 января 2021

Мэрия Салехарда незаконно устраивала похороны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Перми, смерть, ритуальная служба, похороны
Суд установил, что администрация города нарушила закон о погребении Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Мэрия Салехарда нарушала закон о похоронном деле, назначая погребальную службу на условиях конкурса. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры ЯНАО.

По данным прокуратуры, администрация города присваивала статус специализированной службы коммерческим организациям или индивидуальным предпринимателям на конкурсной основе, тем самым нарушая Федеральный закон «О погребении и похоронном деле». Суд удовлетворил иск прокуратуры.

«Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, отдельные положения постановления администрации города признаны недействующими», — говорится в письме ведомства.

По закону, органы местного самоуправления берут на себя обязанности по похоронным делам и организации муниципальных мест погребения. Услугами погребения должны заниматься специализированные службы, которые создаются органами местного самоуправления.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...