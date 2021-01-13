Мэрия Салехарда незаконно устраивала похороны

Мэрия Салехарда нарушала закон о похоронном деле, назначая погребальную службу на условиях конкурса. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры ЯНАО.
По данным прокуратуры, администрация города присваивала статус специализированной службы коммерческим организациям или индивидуальным предпринимателям на конкурсной основе, тем самым нарушая Федеральный закон «О погребении и похоронном деле». Суд удовлетворил иск прокуратуры.
«Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, отдельные положения постановления администрации города признаны недействующими», — говорится в письме ведомства.
По закону, органы местного самоуправления берут на себя обязанности по похоронным делам и организации муниципальных мест погребения. Услугами погребения должны заниматься специализированные службы, которые создаются органами местного самоуправления.
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