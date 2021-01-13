Коронавирус в Пермском крае ускорил распространение

В Пермском крае за сутки подтвердили 290 случаев заражения коронавирусом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за последние сутки подтверждено 290 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Коэффициент заболеваемости (Rt) увеличился до 0,989 (13 января — 0,985, а 7 января — 0,92).

«Пермский край — 290 [новых случаев заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 34 812 случаев заболевания COVID-19. Коэффициент распространения инфекции (Rt) последние семь дней продолжает увеличиваться (с 0,92 до 0,985). Это означает, что темп распространения инфекции несмотря на общее снижение (Rt < 1) все же растет.

За минувшие сутки в Прикамье зафиксировано 17 летальных исходов, связанных с коронавирусом. 10 человек скончались непосредственно от COVID-19, семь пациентов с коронавирусом — от сопутствующих заболеваний. Общее количество смертей в регионе достигло 2213. Сейчас в больницах региона находится 1645 человек, 90 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.