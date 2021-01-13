Инсайд: названо имя будущего мэра Сургута

С высокой долей вероятности им станет Роман Богач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Самые высокие шансы занять кресло мэра Сургута у директора департамента городского хозяйства мэрии Романа Богача. Об этом URA.RU рассказал источник в составе конкурсной комиссии.

«Из всех заявленных кандидатов Богач обладает наибольшими компетенциями в сфере муниципального управления. В списке кандидатов Богач зарегистрирован под номером 38. Он подал документы анонимно — не исключено, что таким образом был сделан расчет на сохранение интриги до окончания работы конкурсной комиссии», — считает информатор агентства.

Известно, что Богач, работая в составе команды экс-мэра Сургута Вадима Шувалова, занимался решением вопросов коммунального хозяйства и благоустройства. Однако к его работе у жителей города неоднократно возникали вопросы. Чиновника критиковали за неудовлетворительное состояние городских улиц и скверов.

Ранее URA.RU писало, что документы от кандидатов на пост главы Сургута перестали принимать 12 января. Следующий этап — заседание конкурсной комиссии, сформированной думой города и региональным правительством. Именно комиссия примет решение, кого из кандидатов допустить до финальной процедуры избрания.