13 января 2021
12 января 2021

Инсайд: названо имя будущего мэра Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание избранных депутатов областной думы. Курган, документы, чиновники, совещание, власть, депутаты
С высокой долей вероятности им станет Роман Богач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Отставка Вадима Шувалова

Самые высокие шансы занять кресло мэра Сургута у директора департамента городского хозяйства мэрии Романа Богача. Об этом URA.RU рассказал источник в составе конкурсной комиссии.

«Из всех заявленных кандидатов Богач обладает наибольшими компетенциями в сфере муниципального управления. В списке кандидатов Богач зарегистрирован под номером 38. Он подал документы анонимно — не исключено, что таким образом был сделан расчет на сохранение интриги до окончания работы конкурсной комиссии», — считает информатор агентства.

Известно, что Богач, работая в составе команды экс-мэра Сургута Вадима Шувалова, занимался решением вопросов коммунального хозяйства и благоустройства. Однако к его работе у жителей города неоднократно возникали вопросы. Чиновника критиковали за неудовлетворительное состояние городских улиц и скверов.

Ранее URA.RU писало, что документы от кандидатов на пост главы Сургута перестали принимать 12 января. Следующий этап — заседание конкурсной комиссии, сформированной думой города и региональным правительством. Именно комиссия примет решение, кого из кандидатов допустить до финальной процедуры избрания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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