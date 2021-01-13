Юрий Гальцев сыграл роль курганского таксиста Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Российский актер и юморист Юрий Гальцев снял короткий юмористический ролик на автовокзале в Кургане. Видеозапись он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

На видео Гальцев выступил в роли таксиста. «Каргаполье, Далматово, Шадринск, Куртамыш, Петухово», — перечисляет он города Курганской области, предлагая посетителям поездку. По сюжету таксист соглашается довезти пассажира до Куртамыша за 50 рублей, хотя изначально называлась цена в 500 рублей. В публикации Гальцев отметил актера театра эстрады имени Райкина Александра Алексина, который родился в городе Куртамыш.

Последние несколько дней Гальцев находится в Кургане. Своими впечатлениями от поездки он делится в соцсетях. «Сколько я себя помню, в Кургане никогда не было ни такой елки, ни таких фигур изо льда. И самое главное — жизнерадостный и веселый народ. Я приехал и не узнаю своего города», — заявил Гальцев в одной из публикаций, снятой на центральной площади города.

Гальцев родился в Кургане в 1961 году. Сейчас он художественный руководитель театра эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге. В ноябре Гальцев опубликовал новый клип на свою песню о Кургане, сообщало ранее URA.RU. «Эта песня — подарок! Всем моим землякам-курганцам», — заявлял он.