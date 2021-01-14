Росздравнадзор запретил частным клиникам применять вакцину Pfizer

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Ввоз в Россию лекарств, не прошедших государственную регистрацию, запрещен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Частные клиники не могут использовать прививку Pfizer от коронавируса при вакцинации людей из-за российского законодательства. Об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

«В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших госрегистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется на медорганизации Международного медицинского кластера», — говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

Ранее сообщалось, что компания Pfizer хочет подать заявку на регистрацию вакцины против коронавируса в России, пишет RT. Однако с этим препаратом связывают смерти людей. В начале января американский врач умер после вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer. Еще один подобный случай произошел в Норвегии: там после введения прививки умерли сразу три пациента.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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