Врач из США умер после вакцинации от коронавируса

После вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer у Грегори Майкла началось подкожное кровоизлияние Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врач из США Грегори Майкл умер после вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer. Об этом сообщила жена врача Хайди Некельманн.

«По-моему, его смерть была на 100 процентов связана с вакциной», — цитирует Некельманн издание Daily Mail. По ее словам, смерть мужа больше ничем нельзя объяснить. Некельманн отметила, что Майкл вел здоровый образ жизни, не имел вредных привычек и редко выпивал. В больнице проверяли здоровье врача и подтвердили, что его здоровье было в порядке.

После вакцинации у Майкла началось подкожное кровоизлияние. Его организм уничтожал тромбоциты, из-за чего произошло кровоизлияние в мозг. Врач умер 3 января. Специалисты Pfizer исследуют произошедшее с Майклом.

Ранее сообщалось, что после вакцинации в Норвегии умерли три пациента. Власти Норвегии выясняют, связаны ли эти смерти с вакциной.