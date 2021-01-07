07 января 2021

Врач из США умер после вакцинации от коронавируса

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула, медицина
После вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer у Грегори Майкла началось подкожное кровоизлияние Фото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Врач из США Грегори Майкл умер после вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer. Об этом сообщила жена врача Хайди Некельманн.

«По-моему, его смерть была на 100 процентов связана с вакциной», — цитирует Некельманн издание Daily Mail. По ее словам, смерть мужа больше ничем нельзя объяснить. Некельманн отметила, что Майкл вел здоровый образ жизни, не имел вредных привычек и редко выпивал. В больнице проверяли здоровье врача и подтвердили, что его здоровье было в порядке.

После вакцинации у Майкла началось подкожное кровоизлияние. Его организм уничтожал тромбоциты, из-за чего произошло кровоизлияние в мозг. Врач умер 3 января. Специалисты Pfizer исследуют произошедшее с Майклом.

Ранее сообщалось, что после вакцинации в Норвегии умерли три пациента. Власти Норвегии выясняют, связаны ли эти смерти с вакциной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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