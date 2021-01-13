Текслер отправил своих людей на выборы главы Кизильского района

Александр Селезнев имеет все шансы остаться у власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении своих представителей в конкурсную комиссию по выборам главы Кизильского района. Выборы главы состоятся 29 января. Действующий глава Александр Селезнев имеет все шансы остаться у власти.

В состав комиссии вошли председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению ЗСО Анатолий Брагин, начальник управления по внутренней политике правительства региона Виталий Шиков и его заместитель Алексей Ильиных. Еще троих в состав комиссии введут депутаты райсобрания.

«21 января состоится предварительное заседание комиссии, 26 января — итоговое, — пояснил URA.RU Шиков. — Выборы главы состоятся на сессии 29 января».

В это день у Селезнева истекают полномочия главы района. «Он получил поддержку на уровне области на новый срок», — пояснил URA.RU источник в резиденции губернатора.

Депутаты выберут главу из числа кандидатов, отобранных комиссией. На место главы претендуют начальник отдела по делам ГО и ЧС Сергей Пермяков, директор местной школы № 2 Любовь Смелова, судебный пристав Николай Анисимов, главный инженер ООО «Кизилдорстрой» Сергей Сафонов. Шестой — депутат Кизильского райсобрания, общественный помощник регионального бизнес-омбудсмена, гендиректор ООО «Регион» Дмитрий Кириллов.